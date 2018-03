Prvega dvoboja Antonia Cairolija in Jeffreyja Herlingsa v Argentini - po razburljivem finišu ga je dobil slednji - pa Gajser sploh ni spremljal. Priznal je, da težko gleda tekmece po televiziji, če sam ne more tekmovati.

»Če sem čisto iskren, dirke nisem mogel gledati. Na facebooku sem zasledil rezultate in videl prehitevanje Herlingsa v zadnjem krogu. V tem trenutku sta oba pred vsemi, a blizu so tudi nekateri drugi. Obeta se zanimiva sezona,« je o tem, da nerad gleda dirke, kjer ga ni, dejal Gajser.

»Dal bom vse od sebe«

»Sezona se ni začela ravno najbolje. Priprave so potekale po načrtih, bil sem dobro pripravljen, toda prva dirka v sezoni se je končala z napako, padcem in zlomljeno čeljustjo. Okrevanje poteka zelo hitro, na motorju sem bil že trikrat, imam pa namen odpeljati tudi dirko v Valkenswaardu. Argentino sem moral izpustiti. A vse se zgodi z razlogom, zdaj sem nazaj in dal bom vse od sebe,« pravi nekdanji svetovni prvak in lani peti dirkač na svetu.

Njegov oče in trener Bogomir Gajser je sicer pred začetkom nove sezone dejal, da so priprave do tistega nesrečnega trenutka potekale zelo dobro. V primerjavi s prejšnjimi leti je Tim Gajser več treniral doma, pri Hondi pa so pripravili motor, povsem prilagojen mlademu slovenskemu dirkaču. Pravzaprav je hitro okrevanje skorajda čudežno, a oba Gajserja pravita, da bo mlajši do konca tedna, ko se bodo na Nizozemskem odvile vožnje za drugo dirko SP, skorajda povsem pripravljen in da ne bo več razmišljal o poškodbi.

»Skušam delati na tem, da se čim prej vrnem. Skušam zamuditi čim manj sezone. Trije tedni so od padca. To je res neverjetno, trikrat zlomljena čeljust, pa sem bil prejšnji teden že na motorju. A gre naprej. Gre dobro, tudi občutki na treningih so v redu. Dobro, tisti prvi je bil bolj tipanje, na zadnjih dveh pa sem že prav letel,« je dogajanje zadnjih treh tednov strnil Gajser.