Zavod RS za zaposlovanje oživlja podeljevanje subvencij za samozaposlitev v višini pet tisoč evrov, vendar pa se je odločil, da jih bo podelil le tistim, ki bodo svoj vstop na zahtevno podjetniško pot podprli z ustreznim izobraževanjem. V preteklosti se je namreč izkazovalo, da je bilo tudi pomanjkanje določenega podjetniškega znanja krivo, da novopečeni podjetniki v poslovnem svetu niso bili uspešni oziroma niso uspeli tako hitro, kot bi si želeli. Do maja prihodnje leto naj bi se v usposabljaje vključilo 650 mladih, od tega na zavodu pričakujejo, da se jih bo 500 tudi samozaposlilo.

Dve vzporedni skupini

Tako bo že v ponedeljek prvi cikel 100-urnega izobraževanja začela prva skupina brezposelnih, mlajših od 29 let. Za izobraževanja v zahodni kohezijski regiji skrbijo strokovnjaki konzorcija, katerega koordinator je Tehnološki park Ljubljana, v njem pa so še Tehnološki park Nova Gorica, Zavod mladi podjetnik, GZS in Center poslovne odličnosti Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani (CPOEF). V vzhodni kohezijski regiji izobraževanja izvaja podjetje Sun. V Ljubljani se izobraževanje začne že ta ponedeljek, zaradi velikega zanimanja bo druga skupina začela že v torek, 27. marca, tretja pa 7. maja. Skupina v Kranju delo začne 8. maja, v Novi Gorici pa teden dni pozneje. »Predavanja in delavnice bodo potekali v Ljubljani vsak mesec vse leto razen poleti, v Kranju, Kopru, Novi Gorici in drugje po Sloveniji pa predvidoma na tri mesece. Znanje in izkušnje bomo prenašali strokovnjaki in mentorji, ki imamo v podjetništvu res veliko izkušenj,« poudarja dr. Blaž Zupan iz CPOEF. Kandidati, ki želijo stopiti v izobraževalni proces in pridobiti subvencijo, se lahko o tem pozanimajo na zavodu za zaposlovanje, tam pa jih na predstavitveno delavnico napoti svetovalec.