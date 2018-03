Miranda, »nekvalificirana lezbijka«

Cynthia Nixon alias Miranda Hobbes iz Seksa v mestu kandidira za newyorško guvernerko. V njeno podporo so oboževalci nadaljevanke Seks v mestu nemudoma oblikovali majico z napisom Vsi moramo biti Mirande. Podprle so jo tudi njene soigralke iz priljubljene nadaljevanke. Najbolj hladna je bila Kim Cattrall, televizijska Samantha, ki je zapisala le, da »podpira in spoštuje vse karierne odločitve bivših kolegic«. Veliko bolj navdušena je bila Kristin Davis, televizijska Charlotte: »Tako sem ponosna na Cynthio. Nihče si ne želi bolj kot ona, da bi vsi ljudje imeli dostop do dobre izobrazbe.« Že skoraj ekstatičen pa je bil Willie Garson, njen televizijski mož Stan, ki je vse pozval, naj se pridružijo Cynthii.