Glede na položaj, ki ga kot legendarni producent v glasbi zaseda že več desetletij, je Quincy Jones morda res »človek, ki ve preveč«. Prav ta vzdevek si je prislužil v intervjuju za revijo GQ. V njem je popljuval Taylor Swift, ki da nima pojma o glasbi, spravil pa se je tudi na Beatla Paula McCartneyja, »najslabšega basista, kar jih je slišal«, ter »pogoltnega« Michaela Jacksona. V intervjuju za revijo Vulture je nato spregovoril še o ameriškem predsedniku, »omejenem narcisu« in njegovi hčeri Ivanki, ki naj bi jo nekajkrat celo peljal na zmenek.

Očitno pa je očetov ostri jezik v zadrego spravil Jonesove hčere. Te so se odločile napraviti konec njegovim kontroverznim izjavam in se z njim glede teh pogovorile. Jones je sedaj na twitterju v daljši objavi zapisal, da ga je celotna zadeva izučila. »Nisem popoln, česar me ni strah priznati. Žal mi je, in tudi tega mi ni težko priznati,« je zapisal. Opravičil se je vsem, ki jih je z izjavami morda užalil.