Luca Gardini trdi, da je za izbor mesece potoval po svetu in okušal vina. »Upošteval sem vina, ki so na trgu, in skušal obdržati panoramski pogled na vino ter nagraditi vina vsake države po malem,« je dejal vinski poznavalec. Kot pomemben dejavnik je upošteval tudi razmerje med ceno in kvaliteto: »Zaradi tega lahko lestvica koga preseneti. Če bi jo sestavil le na podlagi najvišjih ocen, bi bili na njej samo bordojci, barolo, borgogna in brunello.« Tako pa so med prvo peterico vino iz Slovenije, dve italijanski, nemško in francosko. Natančneje: Simčičeva Rebula Opoka Medana Jama 2016, Tenuta San Guido Bolgheri Sassicaia, Casanova di Neri Brunello di Montalcino Cerretalto 2012, Château Angelus Bordeaux Premier Grand Cru Classé At Saint Émilion 2016 in Forstmeister Geltz Zilliken Auslese Goldkapsel 2017. Prvi štirje so nabrali 99 točk, slednji 98.