Ne zgodi se pogosto, da bi bili športniki zvezdniki na podelitvi filmskih nagrad, letos pa se je to zgodilo na podelitvi oskarjev. Dobili so veliko pozornosti, ko so se sprehodili po rdeči preprogi. Seveda je na prvem mestu po številu objavljenih fotografij na družbenih omrežjih Lindsey Vonn, ki je med filmske zvezdnike stopila v spremstvu sestre Karin Kildow, obe pa sta bili odeti v črno. Smučarkina večerna obleka je bila celo zelo izzivalna, medtem ko je imela za kasnejšo zabavo po oskarjih belo princeskasto obleko. Vonnova je ob sprehodu po rdeči preprogi dejala, da je bilo to bolj zastrašujoče kot spust na olimpijskem smuku. »Upam, da se mi ne bo nič zalomilo in bom vse storila prav.«

Prvenec Kobeja Bryanta Veliko večja zgodba od obleke Lindsey Vonn pa je nedvomno to, da se je prvič v zgodovini zgodilo, da je igralec košarke iz lige NBA dobil zlati kipec. Sicer upokojeni, pa vendar. Zvezdnik Kobe Bryant, ki je z Los Angeles Lakers petkrat osvojil naslov prvaka v NBA, je v nedeljo dobil oskarja v kategoriji kratki animirani film. Akademijo je prepričal z risanko Dear Basketball (Draga košarka), za katero je napisal scenarij in v njej tudi pripoveduje zgodbo. »Počutim se bolje kot ob osvojitvi prvenstva,« je dejal po prejetem priznanju. »To, da sem tu, s tem kipcem v rokah… To je naravnost noro!« Bryant je sicer pred dvema letoma ustanovil svoj studio Kobe Studios. Takrat je dejal, da je njegova nova strast to, da ustvarja zgodbe. »Zgodbe bom pripovedoval v filmu, knjigah in vseh drugih medijih,« je dejal ob odprtju studia. Za nasvete o tem, kako deluje svet Hollywooda, pa je poklical tv-mogulko Oprah Winfrey in uspešno scenaristko Shondo Rhimes. Očitno sta mu zelo dobro svetovali, saj je že za svoj prvi projekt dobil oskarja. Kratka risanka je nastala na podlagi njegovega pisma, ki ga je ob upokojitvi leta 2015 objavil na strani Player's Tribune in govori o njegovi karieri, predvsem pa poudarja njegovo predanost košarki. Oskar, podeljen košarkarju, pa je naletel na nekaj negodovanja. Do današnjega dne je peticijo za odvzem nagrade podpisalo 16.000 ljudi. Kobe Bryant je bil namreč leta 2003 osumljen posilstva, ki naj bi se zgodilo v hotelu v Koloradu. Hotelska uslužbenka, ki ga je obtožila, je kasneje umaknila obtožbe ter ga tožila civilno, a je bila zadeva končana v izvensodni poravnavi. Kobe Bryant je ves čas trdil, da je šlo za sporazumni spolni odnos. Ne glede na to se podpisnikom peticije zdi, da je v letu, ko je bilo odkritih toliko spolnih nadlegovanj v Hollywoodu, neprimerno nagraditi nekoga, ki je bil osumljen posilstva.