Otrokom z downovim sindromom in obiskovalcem bodo prijetno vzdušje pričarali Mladi Dolenjci, Azalea, Novi spomini, Marijan Novina, DMP, Vokalna skupina Mezzo, Bort Ross, Lamai, Jerica Steklasa in Klemen Klemen, dolenjski in belokranjski malčki z downovim sindromom in njihovi sorojenci pa se bodo predstavili s plesno točko.

Kot pravijo v društvu, želijo s koncertom predvsem ozaveščati javnost o otrocih z downovim sindromom, njihovih posebnostih in značilnostih. »Želimo pokazati ljudem, da smo tukaj in da naši otroci zmorejo več, kot so mnogi še vedno prepričani na podlagi stereotipov,« pravi članica novomeške sekcije Hermina Jerman.

Vsa zbrana sredstva bodo namenili otrokom z downovim sindromom za izvedbo zastavljenega programa delovnih terapij in fizioterapij v okviru centra za zgodnjo obravnavo v Novem mestu. Terapije v veliki meri plačujejo starši sami, nekaj pa krije tudi krovno društvo.