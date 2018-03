Naj kar takoj povemo: lahko mu. In to na številnih področjih. Na nekaterih je boljši, drugod malce slabši, a v vsakem primeru je več kot dostojen tekmec. Kar pa še ne pomeni, da je bodisi eden bodisi drugi tisti, ki se lahko postavi nad preostale v vedno številnejšem razredu kompaktnih SUV-jev. Ne, kar nekaj jih je, ki so v celoti gledano boljši od njiju, najmanj zlata sredina pa jima ne uide. Pri čemer jima za skok iz nje ne manjka veliko, vsak od njiju pa ima dovolj adutov, da bo za nekatere kupce tudi prva izbira. No, predvsem za qashqaija je to ob omenjenih številkah tako in tako zelo očitno. Že res, da je imel prednost, ker je bil med prvimi, a z leti je moral dokazovati, da si zasluži tolikšno pozornost. In tudi zdaj, ko so drugo generacijo prenovili, ni težko zgrešiti, zakaj je tako priljubljen. Čeprav po ničemer prav zares ne izstopa, je prav na vseh področjih več kot korekten. Pa compass? Občutek, ko se usedemo vanj, je zelo dober, materiali so še kakovostnejši od qashqaijevih, notranjost deluje sodobnejše, z velikim zaslonom infozabavnega sistema na čelu. Vseeno pa se pokaže, da ni »vse zlato, kar se sveti«, saj je ravno omenjeni zaslon med testno vožnjo nekajkrat sam od sebe »mrknil«, se zatemnil. Zoprna reč, a verjamemo, da ni šlo za kakšno hujšo okvaro. Kakor koli: tudi sicer je bil na videz precej manj bleščeč qashqaijev sistem hitrejši in uporabnejši, pa čeprav na prvi pogled deluje malce… No, zastarelo.

Razlike med vožnjo bi najlažje opisali takole: na cesti je boljši qashqai, na terenu jeep. Kar, predvsem to slednje, niti ni presenetljivo. Oba testneža sta sicer imela štirikolesni pogon, a smo imeli pri compassu že na makadamu, na malce bolj razgibanih terenih pa sploh, občutek, da se počuti kot doma. Niti qashqai se ni pretirano »pritoževal«, a ko smo z njim spet zapeljali na ceste, se je zdelo, kot da bi izdahnil: »Končno!« In obratno pri jeepu. Navsezadnje o tem priča tudi bistveno višji položaj sedenja pri comapssu, ki ima tudi višjo oddaljenost od tal (21,5:18,8 centimetra). Po mestnih in primestnih cestah se je qashqai sploh izkazal za precej udobnejšega, medtem ko se je pri jeepu zdelo, kot da malo »godrnja«. Njegovo speljevanje bi namreč lahko označili kot »cukajoče«, čakajoč pri semaforju se je na mestu malce »tresel«, skratka, ni mu bilo najbolj prijetno. Tudi med dinamično vožnjo po ovinkih se je za naš okus bolje držal qashqai, medtem ko sta na daljših avtocestnih odsekih približno enako udobna. Tudi pri višjih hitrostih, za kar poskrbi 130 konjev (96 kilovatov) v 1,6-litrskem dizelskem motorju pri qashqaiju in 140 KM (103 kW) v 2-litrskem pri compassu. S to konjenico sta oba tudi dovolj odzivna (do 100 km/h denimo pospešita v 10,5 in 9,9 sekunde), se je pa v kombinaciji s 6-stopenjskim ročnim menjalnikom prvi izkazal za precej varčnejšega od drugega z 9-stopenjskim samodejnim. Porabil nam je namreč 6,6 litra dizla na 100 kilometrov, jeep pa 8,3.

Pri udobju sedežev in prostornosti zadnje klopi razlik praktično ni, pa tudi pripomb ne, kar je glede na enako dolžino (4,39 metra) in skoraj enako medosno razdaljo (2,64:2,65 metra) tudi pričakovano. Drugače pa je pri prtljažnikih, ki sta s 430 (qashqai) in 438 litri (compass) osnovne prostornine med manjšima v razredu – domala vsi tekmeci namreč dosegajo ali presegajo 500 litrov. In cena? Pri obeh je treba vzeti v zakup, da sta bila opremljena z bogatima opremama tekna+ (nissan) in limited (jeep), s katerima staneta 33.600 in 34.890 evrov. Pri čemer bi bil compass z ročnim menjalnikom še za poltretji tisočak ugodnejši. Več pa v sklepu.