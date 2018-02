Da gre za novo generacijo, je na prvi pogled bolj opazno pri volvu, medtem ko je pri Q5 oblikovno vse skupaj videti kot zares temeljita prenova. A je zgodba drugačna že, ko se vanj usedete. Voznika pričakajo brezhibna kakovost izdelave, v največji možni meri priročno postavljena vsa stikala in otročje lahko ter med vožnjo kar najmanj moteče upravljanje vsega, s čimer se v sodobnih avtomobilih upravlja. Če kaj, potem je zmotil le za trenutne razmere dimenzijsko (pre)majhen in grafično skromen osrednji zaslon, ki se ga upravlja z velikim vrtljivim gumbom, kar se je spet izkazalo ne najhitreje in najbolj priročno. Volvo je tu pravo nasprotje. Pri njem voznikovo delovno okolje deluje še bolj sodobno, z ogromnim centralnim zaslonom odlične ločljivosti na čelu, na katerem pa je v nasprotju z audijevim skoncentrirano tako rekoč vse. Zaman boste iskali ločena stikala za prezračevanje, vrtljiv gumb in podobno – vse je na zaslonu, občutljivem za dotik. Ta je sicer res morda celo najboljši svoje vrste nasploh, a še vseeno ne toliko kot sodobni tablični računalniki, na katere spominja, ob tem pa je »sprehajanje« skozi različne funkcije med vožnjo precej bolj nevarno kot pri tekmecu, saj voznik – hočeš nočeš – mora pogled s ceste umakniti za dlje časa.

Na zadnji klopi bi za njuni dimenziji (Q5 v dolžino meri 4,66 metra in ima 2,82 metra dolgo medosno razdaljo, XC60 pa 4,96 in 2,86 metra) pri obeh morda pričakovali več prostora, a po drugi strani se bodo utesnjeno počutili le ljudje nadpovprečnih telesnih mer. V osnovi več udobja ponuja volvo, a ima tu audi prednost pri tem, da ima zadnjo klop lahko vzdolžno pomično (doplačilo dobrih 400 evrov). Ta mu omogoča dodatno odmerjen prostor za noge potnikov, ki ga bodo v skrajno naprej pomaknjeni konfiguraciji skoraj zagotovo potrebovali. V odvisnosti od tega niha tudi osnovna prostornina prtljažnika, in sicer od 610 do 550 litrov, a je tudi v »najslabšem« primeru ta še vedno precej zmogljivejši od volvovega, ki v osnovi ponuja »le« 505 litrov.

Nazaj za volan: preglednost je pri obeh zelo dobra, nastavitev primernega položaja enostavna za voznike vseh dimenzij, obroč pa za naš okus v roke bolje »sede« pri Q5 – pri XC60 nas je motilo, da je na polovici po celotni dolžini »presekan«, tudi gumbi za upravljanje delujejo nekoliko »plastično«. Z volanom oziroma njegovim mehanizmom je povezana tudi ena izmed razlik med vožnjo. Audijev je bil namreč precej bolj odziven, bolj neposreden in je med dinamično vožnjo zato omogočal več užitkov, predvsem je bolj prepričal med ovinki. XC60 je medtem praktično vse stavil na udobje in na tem področju mu v tem trenutku morda ni enakega, a vseeno nas je bolj prepričala audijeva raznovrstnost in agilnost. Deloval nam je tudi bolj poskočno in živahno, pa čeprav so številke o pospešku do stotice povedale drugačno zgodbo – testni XC60 z mesta do 100 km/h potrebuje 7,2 sekunde, Q5 pa 7,9. Kar pa je tudi posledica močnejšega motorja – njegov 2-litrski dizel, ki je sodeloval z 8-stopenjskim samodejnim menjalnikom, je namreč premogel 235 konjev (173 kilovatov), audijev, ki mu je asistiral 7-stopenjski samodejni, pa 190 KM (140 kW), kar je obenem razlika, ki bi se morala bolj občutiti. Morda se ni tudi zaradi razlike v teži (XC60 je slabih 200 kilogramov težji), čemur gre pripisati tudi del »krivde« za njegovo liter višjo porabo (8,4:7,4 litra dizla na 100 kilometrov). Oba sta ob tem ponujala štirikolesni pogon, zelo dobro pa se znajdeta tudi na neurejenih cestah in gozdnih kolovozih, kjer jima prav prideta 20- (Q5) in 21,6-centimetrska oddaljenost od tal.

Pod črto gre torej za dokaj enakovredna avtomobila, ki jima nekatere malenkosti sicer lahko očitamo, kljub temu da deluje manj ekstravagantno in bolj vsakdanje, pa nam je pod kožo v času testiranja bolj zlezel Q5. In cena? Zaradi najbogatejše opreme inscription in močnejšega motorja je bil v osnovi testni XC60 za skoraj deset tisočakov dražji od testnega Q5 s solidno opremo sport (60.068:50.350). A če bi volvu nadeli bolj primerljivo osnovno opremo in po moči enak motor audijevemu, je dražji le še za zanemarljivih 300 evrov. Res pa je, da za to ceno ponuja kakšen dodaten tehnološki bombonček več, kot je res tudi, da lahko pri obeh za pravi občutek prestiža in sodobne tehnologije tem cenam hitro prištejete še kakšnih 20.000 evrov. Več pa v sklepu.