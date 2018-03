Tekmo je v petem podaljšku odločil Mika Niemi in zaostanek Jokerita v zmagah znižal na 2:3. Tekma v Moskvi se je sicer začela ob 19.30. Doslej je bila po dolžini rekordna tekma lige KHL (Kontinental Hockey League) med praškim Levom in Donbas Donjeckom iz leta 2014, ki je trajala 124 minut in 14 sekund. Svetovni rekord imata še naprej norveški moštvi Storhamar Dragons in Sparta Warriors, ki sta 13. marca lani tekmo končnice prvenstva igrala 217 minut in 14 sekund.