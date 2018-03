Hrušičan je bil osrednja osebnost dvoboja v Pepsi Centru in je prvi igralec kraljev po letu 1993, ki je na tekmi zabil štiri zadetke. Nazadnje je to uspelo Lucu Robitaillu davnega 25. novembra 1993 na tekmi proti Quebecu.

»Igram za fante. Naš cilj je, da pridemo do končnice. Samo za to se gre,« je skromno dejal 30-letni slovenski zvezdnik. Kopitar je je svoj četrti »hat trick« v karieri dosegel 13. minuti druge tretjine. »Nekako sem cel večer čutil, da mi plošček kar sledi. Tako je bilo lažje,« se je še pošalil.

Poleg Kopitarja je dva gola za kalifornijsko ekipo prispeval Tobias Rieder, enega Jake Muzzin, izkazal pa se je tudi vratar Jonathan Quick, ki je zbral 29 obramb.

»On je elitni igralec. Je eden najboljših igralcev v ligi. Imel sem karte za prvo vrsto njegove zabave,« se je pošalil Kopitarjev soigralec Nate Thompson, ki je tekmo končal z dvema podajama. Tudi kapetan Colorada Gabriel Landeskog je bil poln hvale na račun Hrušičana: »Z razlogom je igralec najvišje ravni. To je danes pokazal.«

Kopitarja in druščino v soboto čaka zaključek štiri tekme dolge turneje v gosteh, igrali bodo proti Vegas Golden Knights, ki je v noči na petek po podaljšku izgubil proti San Joseju z 1:2.

V New Yorku padlo 13 golov

Največ golov, kar 13, je padlo v New Yorku, kjer so Islanders izgubili proti Tampi Bayu s 6:7. Brayden Point je dosegel gol in dve podaji za Tampo, njegov soigralec J.T. Miller dva gola, Jordan Eberle je za otočane dosegel tri podaje. Columbus Blue Jackets so dosegli deseto zaporedno zmago, s 4:0 so premagali Florido. Edmonton je s 6:2 premagal Ottawo, s kar dvema goloma in dvema podajama se je izkazal Connor McDavid.

Carolina je s 6:5 premagal Arizono, Philadelphia s 4:3 New York Rangers, Washington je moral priznati premoč Detroitu z 0:1. Nashville je klonil proti Torontu z 2:5, Chicago pa z enakim izidom proti Vancouvru.