Kyle Clifford je kralje popeljal v vodstvo po eni minuti in 10 sekundah igre. Adrian Kempe je vodstvo povišal po 58 sekundah igre v drugi tretjini, nato pa je Edmonton izenačil. Leon Draisaitl je zadel prvi, Connor McDavid pa drugi. Los Angeles je v tretjini tretjini preko Paula LaDueja spet povedel. V razmaku 43 sekund sta zatem zadela še Alex Iafallo in Kopitar, ki je pred tem podal za četrti gol.

Kralji so na tretjem mestu pacifiške skupine, imajo pa le točko prednosti pred ekipama Calgary Flames in Anaheim Ducks.

Kopitar je prehitel Butcha Goringa in je z 276 goli na petem mestu najboljših strelcev v zgodovini Kings. Na zadnjih 14 tekmah je zbral 17 točk (štiri gole in 13 podaj). Drew Doughty je dvakrat podal in prišel do 301. asistence ter 401. točke ter je s tem drugi najučinkovitejši obrambni igralec Los Angeles King; boljši je le Rob Blake.

Na tekmi z Edmontonom se je izkazal tudi vratar Kings Darcy Kuemper, ki je ubranil 25 strelov tekmecev, pa je moral prvič po 193 minutah in 58 sekundah po plošček v svojo mrežo. To je drugi najdaljši niz brez zadetka v zgodovini kluba. Pred njim je le Jonathan Quick, ki ga oktobra 2011 ni premagal nihče 202 minuti in 11 sekund.

»Ni kaj, dokazano je, da imamo dva izjemna vratarja, ki sta sposobna prevesiti tehtnico na našo stran na vsaki tekmi. Tako bosta oba še dobila priložnosti v tej sezoni,« je na sladko skrb, koga izmed obeh varuhov mreže poslati na led, Quicka ali Kuemperja, opozoril trener Kings John Stevens.

V derbiju dneva so igralci Toronto Maple Leafs po podaljšku s 3:2 premagali Nashville Predators in se jim na lestvici približali za tri točke zaostanka; Nashville je peti, Toronto pa šesti. Ekipa Boston Bruins je v New Yorku premagala Rangers s 6:1 in na drugem mestu lige le za točko zaostaja za tokrat prosto Tampo.