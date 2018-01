Hokejisti Los Angelesa dneve po novem letu preživljajo v Kanadi, kjer bodo ponoči v Calgaryju končali krajšo turnejo treh zaporednih gostovanj. Pred tem so s petardo odpravili Edmonton (5:0) in vpisali drugo zaporedno zmago ter 24. v sezoni. Kralji so s 53 točkami na 2. mestu Zahoda, pred njimi so le vitezi iz Las Vegasa, ki so na 38 tekmah vknjižili 56 točk. Pri Los Angelesu ima vidno vlogo kapetan Anže Kopitar, ki je proti Edmontonu v svojo statistiko vpisal dve podaji, kar sta bili njegovi prvi točki po treh tekmah suše, ki pri njem ni pogosta, saj je z naskokom najboljši igralec svojega moštva (na 40 tekmah je prispeval 17 golov in 25 podaj), obenem pa je tudi 13. najučinkovitejši igralec lige.

V vzhodni konferenci izstopa Tampa Bay, ki ima najboljši točkovni izkupiček v ligi (60 točk), za kar imata največ zaslug najučinkovitejši igralec lige Nikita Kučerov (25+31) in kapetan moštva Steven Stamkos (17+32). Ta je bil zavoljo svojih odličnih predstav tudi izglasovan za enega od štirih kapetanov za tekmo vseh zvezd, ki bo 28. januarja v njegovem domačem Tampa Bayu. Privrženci lige so Stamkosa izbrali za kapetana atlantske divizije (22,18 odstotka glasov, ki so bili namenjeni igralcem te divizije), v pacifiški je največ glasov prejel Connor McDavid iz Edmontona (25,30), v metropolitanski Aleksander Ovečkin iz Washingtona (20,99), v centralni pa P. K. Subban iz Nashvilla (16,21).

Dragić z dvojnim dvojčkom Edini slovenski košarkar v ligi NBA, Goran Dragić, je novo koledarsko leto začel z vrhunsko predstavo. V noči s srede na četrtek je namreč z Miamijem gostil Detroit in se pri zmagi s 111:104 izkazal s 24 točkami, 13 asistencami in petimi skoki. Za nekdanjega kapetana slovenske reprezentance je to prvi dvojni dvojček v sezoni, obenem pa je prvič v sezoni vpisal dvomestno število asistenc. Njegovemu Miamiju za zdaj dobro kaže v boju za končnico, po 37 odigranih tekmah je na 7. mestu vzhodne konference (20-17). V noči na četrtek je bil sicer v ospredju derbi vzhodne konference med Bostonom in Clevelandom. Prepričljive zmage s 102:88 so se veselili domačini iz Bostona, pri katerih je bil v ospredju Terry Rozier, ki je v 19 minutah dosegel 20 točk in zasenčil vse zvezdnike, z LeBronom Jamesom na čelu, ki je bil z 19 točkami prvi strelec Clevelanda. Na tekmi v Bostonu je bil prisoten tudi nekdanji ljubljenec Keltov Isaiah Thomas, ki se je prvič vrnil v TD Garden po selitvi iz Bostona, vendar ni stopil na parket, saj je komaj začel igrati po dolgi odsotnosti.