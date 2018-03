Hokejisti Los Angelesa so v tem tednu dvakrat premagali eno izmed najboljših ekip lige iz Vegasa in se zavihteli na tretje mesto v diviziji. Pri tem je imel pomembno vlogo Anže Kopitar, ki je vknjižil pet točk in se dodatno približal osebnemu rekordu. Kralji so bili pred začetkom tega tedna pred velikim izzivom. Na lestvici niso bili na mestih, ki prinašajo nastope v izločilnih bojih, zato so nujno potrebovali nove točke, čakali pa sta jih zaporedni tekmi proti vodilni ekipi pacifiške divizije, Vegas Golden Knights.

Zasedbo iz Los Angelesa sta tako čakala dva težka testa, ki pa so ju opravili z odliko. Prva izmed dveh tekem je bila v noči na torek v Los Angelesu. Tam je kraljem v končnici kazalo slabo, saj so zaostajali z 1:2, nato pa je v ključnih trenutkih zablestel slovenski as Anže Kopitar. Ta je 10,8 sekunde pred koncem rednega dela zadel za podaljšek, nato pa bil še eden izmed podajalcev pri zmagovitem golu Dustina Browna za končnih 3:2 in tekmo končal s tremi točkami (1+2). Ista tekmeca sta se dan kasneje pomerila še v Las Vegasu in tudi tokrat so bili boljši igralci Los Angelesa, ki so visoko slavili s 4:1. Znova je imel Kopitar eno izmed osrednjih vlog, saj je v drugi tretjini zadel za 3:1 in bil kasneje še podajalec pri četrtem golu svoje ekipe.

»Plošček sem prejel v srednji tretjini in branilca Luco Sbiso ujel nepripravljenega, zato sem se odločil, da zadrsam okrog njega, akcija pa se mi je posrečila,« je svoj zadetek komentiral Anže Kopitar in nadaljeval: »Smo v obdobju, ko šteje vsaka točka, in ker smo se v preteklem obdobju spravili v težak položaj, so štiri točke vse, kar trenutno šteje.« Hrušičan je po dveh odličnih predstavah svoj točkovni izkupiček povečal na 70 točk (27+43), s čimer se je še dodatno približal svojemu rekordnemu dosežku iz sezone 2009/10, v kateri je vknjižil 81 točk. Glede na njegovo formo in dejstvo, da ga do konca rednega dela čaka še 18 tekem, je le vprašanje časa, kdaj bo ta rekord tudi presegel. Njegov Los Angeles je po zaslugi dveh zaporednih zmag napredoval na tretje mesto pacifiške divizije, ki zagotavlja nastop v končnici, z izkupičkom 75 točk pa zaostaja le za San Josejem (77) in Vegasom (87). Kralji bodo imeli v prihajajočih dneh lepo priložnost za dodatno oplemenitev točkovnega izkupička, saj bodo naslednjih pet tekem igrali na domačem ledu. Prvo izmed teh preizkušenj so igrali danes ponoči proti Columbusu.