Anže Kopitar igra najučinkovitejši hokej v dolgoletni karieri v NHL. Če bo nadaljeval v tako silovitem ritmu, bi se ob koncu sezone lahko pohvalil s statistiko točke na tekmo, kar mu v dosedanjih enajstih letih nastopanja pod žarometi NHL še ni uspelo.

Kopitar peti na klubski lestvici

Forma Anžeta Kopitarja se v primerjavi z minulo zimo razlikuje kot dan in noč. Najuspešnejši slovenski hokejist z dvema osvojenima Stanleyjevima pokaloma igra navdahnjeno in z veliko energije. Po sila skromni minuli sezoni je med poletjem stopnjeval ritem vadbe in v kalifornijsko garderobo vstopil kot eden najbolj fizično pripravljenih hokejistov. Na dosedanjih osemnajstih tekmah je vknjižil že dvaindvajset točk in se prvič v karieri vpisal med strelce ali podajalce že devetkrat zapovrstjo. Zanimivo, lani je Kopitar osvojil dvajseto točko šele na 36. tekmi v NHL, letos jeseni mu je ta dosežek uspel že na šestnajsti tekmi. Na večni klubski lestvici strelcev se je na petem mestu že izenačil z Berniejem Nichollsom. Še 549 točk mu manjka do vodilnega Marcela Dionneja.

V zadnjem tednu je Los Angeles začel nabirati poraze, a se za zdaj še vedno drži visokega drugega mesta v zahodni konferenci. Na domačem ledu v dvorani Staples Center so kralji izgubili proti Tampi (2:5), San Joseju (1:2) in Vancouvru (2:3). »V zadnjih treh sezonah se dvakrat nismo uvrstili v končnico, a smo na začetku te sezone na enajstih tekmah slavili devetkrat. Tekmeci ne bodo ničesar več prepuščali naključju. Odlično se bodo pripravili na naše moštvo,« je povedal kapetan Anže Kopitar. Trener John Stevens je razložil, da Kopitar igra več od pričakovanj, vendar se je v primerjavi z zadnjimi leti zmanjšal njegov igralni čas v obrambi, kar slovenskemu hokejistu ustreza.