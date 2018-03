Po besedah Lyorja Cohena, šefa glasbene ponudbe na youtubu, bo ponujala videe, glasbene programe in še veliko več, trenutno pa jo preizkuša na tisoče Googlovih uslužbencev. Kot grozi Cohen, bo youtube namenoma frustriral in zavajal uporabnike brezplačne platforme. »Potem ko boste uživali v Stairway to Heaven, ne boste srečni, ko boste takoj po tistem dobili oglas,« je dejal in dodal, da bodo na plan spravili ljudi, ki si naročnino lahko privoščijo. »Obstaja veliko ljudi, ki jih s frustriranjem in zavajanjem lahko pripravimo do tega, da postanejo naročniki. Ko bomo enkrat to storili, bodo z njimi izginili tudi hrup in članki o tem hrupu,« je napovedal, s hrupom pa namignil na kritike, da Youtube s predvajanjem krši avtorske pravice glasbenikov.