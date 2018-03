Ameriški trgovinski predstavnik Robert Lighthizer je v sredo v kongresu pojasnil, da bodo ukrepi prizadeli kitajski izvoz tehnološke in druge opreme, nekaj bo tudi zadevalo investicije in drugo. Skupaj naj bi po nekaterih ocenah šlo za od pet do deset odstotkov celotne vrednosti izvoza Kitajske v ZDA leta 2017.

Že med predsedniško kampanjo leta 2016 je Trump obljubljal, da bo oster do Kitajske. ZDA so imele v trgovini s Kitajsko lani 375 milijard dolarjev primanjkljaja in Trump trdi, da je to zaradi nepoštenih praks azijske velikanke.

Ameriška podjetja se pritožujejo, da morajo za poslovanje na Kitajskem oblikovati partnerstva z domačimi podjetji, ki jim potem kradejo znanje in tehnologijo, ko si pridobijo dovolj znanj, pa partnerstvo prekinejo.