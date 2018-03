S Xijevim govorom se je končalo dva tedna trajajoče letno zasedanje kitajskega ljudskega kongresa, ki je z ustavnimi spremembami najmočnejšemu kitajskemu voditelju v zadnjih desetletjih omogočil, da bo vladal do smrti.

Peking bo branil politiko ene Kitajske Nekaj dni po tem, ko je ameriški predsednik Donald Trump podpisal nova pravila o potovanjih visokih ameriških uradnikov na Tajvan, je Xi opozoril, da bo Peking branil politiko ene Kitajske, v skladu s katero je ta otok del kitajskega ozemlja, ki čaka na združitev. »Vsa dejanja in zvijače za ločitev države so obsojena na propad in jih bodo obsodili ljudje in kaznovala zgodovina,« je bil jasen kitajski predsednik. Poskušal je tudi odgovoriti na pomisleke glede kitajskih razvojnih projektov v tujini in zatrdil, da ti ne predstavljajo grožnje nobeni državi. »Samo tisti, ki so vajeni groziti drugim, bodo v vseh videli grožnjo,« je dejal po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

Pomladitev kitajskega naroda Xi je v govoru spregovoril še o svoji viziji realizacije »pomladitve kitajskega naroda«. Kitajci so bili po njegovih besedah od nekdaj neukrotljivi in vztrajni ter so se sposobni krvavo boriti do konca. »Zgodovina je že dokazala in bo še naprej dokazovala, da lahko Kitajsko reši le socializem,« je dejal Xi. Opomnil je na moč kitajske komunistične partije, ko je dejal, da je partija ključnega pomena pri zagotovitvi pomladitve naroda. Kitajski premier Li Keqiang je na novinarski konferenci ubral nekoliko mehkejše tone in dejal, da Kitajska nima ozemeljskih teženj, čeprav si prizadeva pridobiti pomembnejšo vlogo v svetu. Drugo največje gospodarstvo na svetu želi z velikim globalnim infrastrukturnim projektom obuditi nekdanjo svilno pot, pri tem pa je Kitajska deležna tako pohval sodelujočih držav kot kritik, češ da bo projekt koristil le Pekingu.