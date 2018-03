Za tiste, ki v Planico prihajajo iz bolj oddaljenih krajev, je na voljo še nekaj namestitev. Kot nam je povedala Elizabeta Skumavc iz Turizma Kranjska Gora, je bilo po njihovih podatkih v prvi polovici tega tedna od Mojstrane do Rateč zasedenih 91 odstotkov namestitev. Ostalim, ki se v Planico odpravljajo zgolj za en dan, pa vodja prometne ureditve organizatorjev Jože Ajdišek svetuje uporabo ene od številnih možnosti javnega prevoza. Tako se bodo mnogi do Jesenic odpravili z vlakom, od koder jih bodo do Planice peljali z avtobusi. »Letos smo v akciji Z vlakom v Planico pripravili novost. Avtobusne prevoze z Jesenic proti Planici organiziramo ne le za potnike izrednega vlaka, pač pa tudi za tiste, ki se bodo do jeseniške železniške postaje pripeljali z rednimi vlaki.«

Raje z javnim prevozom kot z osebnim vozilom

Prednost pri parkiranju čim bliže prizorišču tekmovanj bodo po Ajdiškovih besedah imela vozila organiziranega prevoza, torej avtobusi in kombiji. Ostala parkirna mesta se bodo po navodilih policistov in rediteljev, ki bodo usmerjali promet in ga prilagajali trenutnim razmeram, polnila postopoma. »Praviloma gremo vedno od Planice, Rateč in Podkorena do Kranjske Gore. Tisti, ki prej pride, parkira bliže. Tisti, ki parkirajo na bolj oddaljenih parkiriščih, pa lahko uporabijo avtobusni prevoz, ki ga organiziramo od oddaljenih parkirišč do prizorišča in po prireditvi tudi nazaj do parkirišč.«

Poleg krožnih avtobusov organizatorjev prireditve bodo pri prevozu potnikov pomagali tudi Kranjskogorci s turističnim avtobusom. V Turizmu Kranjska Gora opozarjajo tudi na spremenjeni prometni režim za avtodome. »Na parkiriščih v Kranjski Gori in Planici parkiranje avtodomov ne bo dovoljeno. Da bi se izognili gneči, naprošamo vse lastnike avtodomov, da svoja vozila parkirajo v kampu Špik v Gozdu-Martuljku ali v kampu Kamne na Dovjem, kjer so urejene sanitarije in priključki. Iz Gozda-Martuljka bo prav za ta namen organiziran tudi brezplačni prevoz v Planico,« so zapisali.