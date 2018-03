»Na prvih treh mestih so Norvežani, tretji je svetovni prvak, Domen jih bo težko prehitel, ni pa nemogoče. Norvežani so na letalnicah prvi favoriti petkove ekipne tekme, zadaj pa je skupaj več ekip, tudi naša. Na letalnicah lahko naredimo v tej sezoni več kot na manjših napravah. Upam, da bodo naši fantje naredili tisto, kar znajo,« je dejal Janus in spomnil na srebrno medaljo z letošnjega svetovnega prvenstva v poletih.

V Oberstdorfu so 21. januarja Jernej Damjan, Anže Semenič, Domen in Peter Prevc zaostali le za Norveško. Janus je napovedal, da se bo po petkovi prvi posamični tekmi finala odločil za postavo za sobotno ekipno tekmo. Po njegovem mnenju pa so Domen in Peter Prevc, Damjan in Tilen Bartol že prejšnjo soboto na letalnici v Vikersundu, ker so na ekipni tekmi osvojili tretje mesto, potrdili dobro formo v poletih.

Tedaj so Tande, Stjernen, Johansson in Johann Andre Forfang z rekordno prednostjo 265,6 točke ugnali Poljake in zadnjemu Norvežanu sploh ne bi bilo treba skakati, pa bi vseeno zmagali, Slovenci so zaostali še 17,7 točke za Poljaki.

»Norvežani se, pošteno povedano, na letalnicah trenutno igrajo, niso pa nepremagljivi, to pa je tudi res. Letos tudi Kamilu Stochu uspeva vse, česar se loti, sezona presežkov je za njim, je pa za odtenek slabši v poletih kot na manjših napravah,« je največje favorite naštel Janus.

Poleg boja za za ekipne stopničke je napovedal še en cilj. »Želimo, da s petimi skakalci nastopimo v nedeljo. Domen Prevc ima še možnosti in bo zanj petkova tekma zelo pomembna. Mora priti med prvo dvajseterico, da si bo priboril še drugi posamični nastop.«

Po daljšem premoru se v reprezentanco vračata Robert Kranjec in Jurij Tepeš, dva izvrstna in izkušena letalca v preteklih sezonah. »Oba sta bila doma na treningih, težko rečem kaj več, ker smo nastopali v svetovnem pokalu, Kranjc in Tepeš pa v celinskem. Upam, da bosta iztržila kar največ. Pustimo se presenetiti,« je končal Janus.