V dolini pod Poncami bodo v sredo v drugi polovici dopoldneva pripravili preizkus letalnice, v četrtek bodo kvalifikacije, v petek in nedeljo bosta zadnji posamični tekmi sezone, v soboto pa bo še ekipna tekma.

Zmagovalec v skupnem seštevku vseh uradnih skokov v Planici bo dobil 20.000 švicarskih frankov oz. okrog 17.000 evrov za predvidenih sedem tekmovalnih in kvalifikacijskih skokov. To planiško novost so lani kot prvi uvedli na turneji štirih skakalnic na Norveškem.

Tam so se letos poleg Stocha, ki je za skupno zmago na desetih skokih turneje "Raw-Air" dobil 60.000 evrov, izkazali predvsem norveški skakalci. To je posebej veljalo na letalnici v Vikersundu, kjer so najprej prepričljivo dobili sobotno ekipno tekmo – tako da jim zadnjega skoka v finalni seriji sploh ne bi bilo treba opravljati –, naslednji dan pa so olimpijski zmagovalci in svetovni prvaki v poletih zasedli vsa mesta na stopničkah še na posamični tekmi.

Na njej je četrto mesto s svojim izidom sezone zasedel Domen Prevc, ki je bil tudi član slovenske ekipe, ki je dan prej osvojila tretje mesto na ekipni tekmi in s tem pokazala, da bo reprezentanca prav na domači letalnici v Planici konkurenčna najboljšim, četudi za njo ni najboljša sezona.

Prav Domen Prevc je v posebnem točkovanju poletov daleč najvišje med Slovenci. Je četrti s 74 točkami in zaostaja le za norveško trojko Andreasom Stjernenom (180), Robertom Johanssonom (150) in svetovnim prvakom v poletih Danielom Andreem Tandejem (140).