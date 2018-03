Pomlad tradicionalno zaznamuje tudi začetek večjih obnovitvenih del na cestah in tako bo tudi letos. Že ta teden bo Dars postavil tri večje zapore na avtocestah, in sicer na dolenjski avtocesti med Dobruško vasjo in Drnovim, na viaduktu Ravbarkomanda ter na vipavski hitri cesti med Vipavo in Selom. Najdlje bodo trajala dela na viaduktu, ki naj bi bil dokončno obnovljen septembra, in na vipavski hitri cesti, ki jo bodo zakrpali predvidoma do konca avgusta. Na dolenjski cesti bo obnova precej hitrejša, saj naj bi dela opravili do konca maja.

Glavnina del na viaduktu