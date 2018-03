Novomeški policisti namreč sumijo, da so zasežene kovinske ploščice goljufi, osumljen je tudi 43-letnik, pri katerem so jih našli, posameznikom prodajali po nizkih cenah in zatrdilom, da gre za zlato. Policija tako potencialne žrtve goljufije, ki so ploščice kupile od neznancev, nagovarjajo, naj preverijo pristnost zlata in v primeru goljufije o tem obvestijo policijo.

Na PU Novo mesto so v zadnjem času dobili več prijav opeharjenih oškodovancev, ki so nasedli prevarantom. »Zlato« po navedbah goljufov izvira iz »sumljivih poslov«, oškodovancem najprej prodajo manjšo količino dejanskega zlata, pristnost katerega jim potrdijo v več zlatarnah, zlato pa tudi odkupijo po veliko višji ceni od nabavne. Oškodovanec tako vidi, da lahko hitro in na enostaven način zasluži večje vsote denarja, zato kupi večje količine »zlata«, a gre takrat že za barvno kovino, ki zgolj spominja na zlato. Da ne gre za pristno zlato in da so bili žrtve goljufije, spoznajo šele, ko želijo »zlato« prodati.

Podobno gre tudi pri zgodbah o izposoji gotovine, o čemer smo poročali že februarja. Neznanci oškodovance prepričajo, da lahko na enostaven način zaslužijo večjo vsoto denarja, in sicer v zameno za izposojo gotovine, s katero bi »oprali umazan denar« iz Italije, oni pa bi nato dobili vrnjen denar z visokimi obrestmi. Ko so oškodovanci izročili manjše zneske, so dejansko prejeli vložen denar z visokimi obrestmi in se na ta način prepričali v »resnost« posla. Ob izročilu večje količine denarja pa tega niso dobili povrnjenega, prav tako ne obresti. Izgovor storilcev je bil, da so njihovega glavnega pajdaša prijeli policisti, da denarja ni več, saj je bil ob begu pred policijo odvržen in podobno. Storilci so oškodovance celo pozivali, naj o tem ne obveščajo policistov, saj naj bi v tem primeru policija kazensko preganjala tudi njih.