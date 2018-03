Včeraj v dopoldanskem času so bili policisti PU Ljubljana obveščeni o goljufiji. Z zbiranjem obvestil so ugotovili, da je za zdaj še neznani storilec pri Polikliniki pristopil do starejše občanke in jo ogovoril pod pretvezo, da je na tleh našel ogrlico, ki je vredna vsaj 6000 evrov. On ji je bil pripravljen verižico prodati za 1000 evrov, ampak se mu je zelo mudilo. Oškodovanka je dvignila denar in mu ga izročila, moški pa njej verižico. Ko je ugotovila, da verižica nima vrednosti, je o tem obvestila policijo.

Policisti za zdaj še niso identificirali goljufa in nadaljujejo zbiranje obvestil v zvezi suma storitve kaznivega dejanja. Osumljenec je star okoli 55 let, visok 170 centimetrov, srednje postave, na glavi je nosil kapo, oblečen je bil v modro bundo.

Policisti opozarjajo občane na tovrstne goljufije. Ljudem svetujejo, naj ne kupujejo nakita na ulici. Storilci običajno ogovorijo starejše občane in jih preslepijo z lažmi o vrednosti v resnici ničvrednega nakita.