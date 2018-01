Policisti januarja obravnavali pet primerov spletnih goljufij

Policisti ljubljanske policijske uprave so januarja zabeležili pet primerov spletnih goljufij, v katerih so storilci skušali z uporabo ponarejenih spletnih sporočil prepričati zaposlene v podjetjih, da na račun nakažejo večjo količino denarnih sredstev. Ob tem policisti opozarjajo na previdnost in preverjanje, ali so nakazila res potrebna.