»Obžalujem, da se ni vse skupaj izteklo, kot je bilo načrtovano. Upam, da bom lahko do neke mere poplačal, kar mi do zdaj ni uspelo. Kljub temu da sem izgubil vse premoženje,« je z ihtečim glasom in solznimi očmi svojo zaključno besedo včeraj podal gorenjski poslovnež Matjaž Skube, ki mu je specializirana državna tožilka Tanja Frank Eler očitala goljufijo in pranje denarja. Skube je bil obtožen, da je 42 oškodovancev med letoma 2006 in 2008 olajšal za skoraj 1,2 milijona evrov.

Obtoženčevo obžalovanje ni bistveno zaleglo, saj je sodni senat ljubljans