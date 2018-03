Da bi se izognili vsemu temu stresu in slabi volji, se je zapor cest treba lotevati premišljeno. Najprej morajo občina in njena javna podjetja, ki naročajo prenovo infrastrukture, zaradi katere je treba začasno zapirati ceste, še pred začetkom prenove dobro načrtovati projekte in se pripraviti, da zapore trajajo kar najmanj časa in da ne pride do nepričakovanih podaljšanj. Spreminjanje projekta medtem, ko se že izvaja, je recimo na primeru Hradeckega ceste in Metelkove ulice terjalo dodatne mesece zamud.

Treba je izbrati tudi najprimernejši čas. Začetek del na Gosposv