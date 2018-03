Peš vzpon in sestop z ljubljanskega gradu je pravi podvig, saj so steze strme in drsijo, še posebno če so mokre. V zimskem času so poledenele in skoraj neuporabne. A če se vseeno skupaj s trumo turistov podate na grajski hrib, lahko zdaj občudujete z zvončki pobeljena pobočja. Na grajski hrib pa vodijo steze, ki so ene najstarejših poimenovanih poti v mestu. Najzanimivejše je, da so se večinoma srednjeveška imena ohranila do danes, z izjemo Ceste slovenskih kmečkih uporov seveda. Ob cesti s Poljan na hrib vodi še Lončarska steza, ki nato ostro zavije na desno v ulico Na Stolbi, poimenovano po stopnišču.

Seveda je več dostopov na grajski hrib iz Stare Ljubljane. Med turisti, ki se odločijo, da ne bodo plačali vzpenjače, je najbolj priljubljena Študentovska ulica, ki se sicer uradno spremeni v stezo Za ograjami, a Ljubljančani vso to pot na grajski hrib imenujejo Študentska. Od nje se odcepi strma bližnjica Ovinki, glavna steza pa se združi z Mačjo stezo. Ta se prične na glavnem grajskem križišču ob vodovodni hiški, ki so jo leta 1916 zgradili ujetniki s soške fronte, ki so bili sicer zaprti na gradu, in vodi mimo otroškega igrišča, kjer je nekoč stala cerkvica svete Rozalije. Do tam se pride po Osojni poti, ki se na Gornjem trgu začne kot Ulica na grad, nato pa se pri vodovodu razcepi na Mačjo pot in Osojno stezo.

Na križišču pri vodovodni hišici pa se konča tudi Reber, ki poteka iz Stare Ljubljane, iz bližine Škuca, navzgor proti gradu.