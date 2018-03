Družba Janez, ki je konec lanskega leta ob Rimski cesti kupila večje zemljišče, kjer so do nedavno vrtnarili bližnji stanovalci, je na ljubljansko občino poslala pobudo za spremembo namembnosti iz parka v centralne dejavnosti. To bi omogočilo gradnjo stanovanj, poslovnih, trgovskih, gostinskih in drugih prostorov, zaradi česar bi se vrednost zemljišča občutno povečala. A je ljubljanska občina pobudo podjetja Janez zavrnila, tako da zemljišče do nadaljnjega ostaja opredeljeno kot park.

Ker je območje zaradi rimskih ostankov spomeniško zaščiteno, je imela ljubljanska občina za zemljišče predkupno pravico. Na magistratu so nam potrdili, da sta jih junija lani prodajalca obvestila o nameravani prodaji in jim ponudila, da slabih 780 kvadratnih metrov veliko zemljišče občina odkupi po ceni 200 evrov za kvadratni meter. »Glede na to, da nakup parcele po ponujeni ceni ne bi bil gospodaren, je Mestna občina Ljubljana dala izjavo, da ne uveljavlja predkupne pravice,« so nam razložili na občini.

Nenormalna cena za nezazidljivo parcelo Bolj kot nepripravljenost občine, da z odkupom zaščiti zeleni klin in arheološke ostanke pod njim, v oči bode cena 200 evrov za kvadratni meter, ki so jo prodajalci iztržili za parcelo, na kateri ni mogoče graditi in za katero se pričakuje, da bo tako ostalo tudi v prihodnosti. Tako visoko ceno namreč dosegajo v Ljubljani zazidljive parcele, ki sicer niso na najbolj zaželenih lokacijah, ali pa parcele, za katere kupci pričakujejo, da bo občina pristala na spremembo namembnosti in bodo nekoč postale zazidljive. Kaj je vodilo družbo Janez, da je kupila to zemljišče, je zato zelo zanimivo vprašanje. Na tej lokaciji bo zakonito težko uredila »začasno« parkirišče, kar je sicer njena osnovna dejavnost. Po občinskem prostorskem načrtu je na območju parkov na obrobju mogoče urediti javna parkirna mesta za obiskovalce, kar je verjetno v osnovi mišljeno za velike parke, a to v odloku ni posebej razdelano, na kar je pred časom že opozoril tudi Boštjan Cerar, direktor in solastnik podjetja Janez. Če bi želeli na tem zemljišču urediti parkirna mesta, bi za do 200 kvadratnih metrov veliko asfaltirano parkirišče morali pridobiti gradbeno dovoljenje za nezahteven objekt, za večje parkirišče pa gradbeno dovoljenje za manj zahteven objekt. Ker gre za poseg na spomeniško zaščitenem območju, bi morali pridobiti še soglasje zavoda za varstvo kulturne dediščine. Na občini bi potem morali zaprositi še za soglasja za ureditev cestnega priključka, poseg v varovalnem pasu javne ceste in potrebne odmike.

Posredoval bi lahko tudi občinski inšpektorat Če bi se v družbi Janez odločili za urejanje parkirišča mimo vseh navedenih zahtev, bi v prvi vrsti moral posredovati republiški gradbeni inšpektorat, tudi občinski pa bi kljub omejenim pristojnostim lahko ukrepal. »Priključki na občinsko cesto se lahko gradijo in rekonstruirajo na podlagi soglasja upravljalca občinskih cest. Inšpektor (občinski, op. a.) lahko /... / odredi, da se do pridobitve soglasja ali do izpolnitve pogojev iz izdanega soglasja ustavi gradnja oziroma rekonstrukcija priključkov na javne ceste brez soglasja. O izdanem ukrepu je dolžan nemudoma obvestiti pristojnega gradbenega inšpektorja,« so pojasnili na občinskem inšpektoratu, kjer so si iz odgovorov sodeč tudi na terenu ogledali, kaj se dogaja z zemljiščem na Rimski cesti.