Šempeter pri Gorici. Svet zavoda šempetrske splošne bolnišnice je v ponedeljek zvečer za novega poslovnega direktorja bolnišnice z veliko večino glasov izbral Stanislava Rijavca. »S svojo vizijo bolnišnice je najbolj prepričal,« je po izboru povedala predsednica sveta zavoda Anita Manfreda. Če bo zeleno luč izbiri prižgalo še ministrstvo za zdravje, bo Rijavec nadomestil dosedanjo direktorico Natašo Fikfak, ki je januarja odstopila zaradi osebnih razlogov. Na razpis se je sicer prijavilo pet kandidatov, štirje so izpolnjevali razpisne pogoje.

Kljub temu da Rijavec doslej ni bil zaposlen v šempetrski splošni bolnišnici, njeno delo in težave dobro pozna, saj je bil zadnja dva mandata član sveta zavoda. Domačin iz Šempetra pri Gorici, diplomiran inženir strojništva prihaja iz vrst zavarovalništva. Zadnjih 23 let je vodil območne poslovne enote več zavarovalnic Adriatica Slovenice, Zavarovalnice Maribor in trenutno Save zavarovalnice. Poleg tega je predsednik nadzornega sveta Elektra Primorska in član občinskega sveta občine Šempeter pri Gorici. Kot član svetniške skupine Socialnih demokratov se je zavzemal, da šempetrska bolnišnica ohrani status regijske bolnišnice in za čim prejšnjo izgradnjo urgentnega centra.

Rijavec se danes na naše klice ni odzval, bo pa v primeru dokončnega imenovanja za direktorja v svojem mandatu imel največ opraviti prav s poslovanjem urgentnega centra. Zdravstvena zavarovalnica namreč ne krije vsega programa, ki ga v njem opravijo, bolnišnica pa je v zadnjih letih zaradi tega pridelala okoli tri milijone evrov izgube na leto. Trenutno je ena izmed 15 slovenskih bolnišnic, v katerih poteka program finančne sanacije. Manfredova pojasnjuje, da ta kljub odstopu direktorice poteka nemoteno. Dobra novica je tudi, da je bolnišnici pri dobaviteljih uspelo znižati cene nekaterih medicinskih materialov in na nekaj področjih skrajšati čakalne dobe.