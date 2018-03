Poleg 11 bolnišnic je konec leta 2017 izgubo beležilo še 32 zdravstvenih domov (leto prej šest).

Rezultati poslovanja javnih zdravstvenih zavodov v letu 2017 kažejo na bistveno boljše poslovanje bolnišnic ter bistveno slabše poslovanje zdravstvenih domov v primerjavi z letom 2016, navajajo v Združenju zdravstvenih zavodov Slovenije. Razlog za ugodnejše poslovanje bolnišnic v združenju pripisujejo dodatnim prihodkom, ki so jih bolnišnice prejele z interventnim zakonom.

Vseh 11 bolnišnic, ki je lansko leto zaključilo z izgubo, je skupaj zabeležilo minus v višini nekaj manj kot 9,9 milijona evrov, kar je za 74,9 odstotka manj kot v letu 2016, ko je izguba bolnišnic, ki so poslovale z negativnih izidom, znašala 39 milijonov evrov. Na drugi strani je preostalih 16 bolnišnic, ki so leto 2016 zaključile s presežkom, lani zabeležilo za nekaj več kot 85,5 milijonov evrov presežka (leta 2016 7,2 milijona), kar je po navedbah iz poročila predvsem zasluga sredstev, pridobljenih z interventnim zakonom.

Zdravstveni domovi, ki so lani poslovali z izgubo, so zabeležili minus v skupni višini nekaj več kot pet milijonov evrov, kar je za 1000 odstotkov več kot v letu 2016. Takrat je skupna izguba domov v minusu znašala okoli pol milijona evrov, kaže poročilo. Na drugi strani so zdravstveni domovi, ki so leto 2017 zaključili pozitivno, konec lanskega leta izkazali za 2,2 milijona evrov presežka (leta 2016 10,3 milijona).