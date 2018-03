»Ravno sem se odpravljala gledat oddajo, ki se začne ob pol dveh, ko je v sobo prihitela medicinska sestra in rekla, da moram hitro ven,« se nedeljskega popoldneva, 17. decembra lani, spominja 89-letna Milka Kovač, stanovalka Doma starejših občanov Črnomelj Iz uradno še neznanega vzroka je zagorelo v eni od sob v drugem nadstropju. »Sploh nisem vedela, kaj se dogaja. Ko sva s sestro prišli do dvigala, to ni delovalo. Morali sva po stopnicah. Vsi so me čudno pogledovali, pa nisem vedela, zakaj. Ko pa sva nekoliko kasneje prišli do kopalnice in mi je rekla, naj se umijem, sem šele videla. Lase, obraz, vse sem imela črno. Šele takrat sem se zares zavedla, kako resno je bilo. Hvala bogu, zdaj je mimo.«

Posledice decembrskega požara so bile tragične. 88-letni stanovalec, pri katerem naj bi požar izbruhnil, je zaradi hudih opeklin še istega večera umrl v ljubljanskem kliničnem centru. Na novomeški urgenci so sprejeli še eno varovanko doma, ki so jo zadržali na opazovanju, ter štiri uslužbence, ki so se nadihali dima in so prejeli terapijo s kisikom. Večji del trakta B v drugem nadstropju je bil uničen, enaindvajset stanovalcev so morali začasno preseliti v druge sobe.

Priznanja za požrtvovalnost zaposlenih Zdravstvena tehnica Ana Rožman je imela tistega dne prost dan. »Mož me je klical in rekel, da gori dom. Pohitela sem tja, čeprav sploh nisem vedela, kako obsežen je požar,« pripoveduje Rožmanova, ki se delu s starejšimi, ki ga opiše kot izjemno lepo, prijetno in hvaležno, predaja že 25 let. »Vsi smo pomagali, selili smo ljudi in njihove osebne stvari v druge sobe, odnašali pohištvo, čistili, pomagala sem tudi v pralnici, da smo čim več oprali.« Poleg gasilcev iz sedmih prostovoljnih društev so se s hitrim in učinkovitim posredovanjem ob požaru izkazali tudi zaposleni, s skupnimi močmi so takoj evakuirali 69 ljudi in izpraznili prostore. Njihova požrtvovalnost ni bila prezrta niti na državnem nivoju. Tako je Civilna zaščita Republike Slovenije s podelitvijo srebrnega znaka za hitro, učinkovito in srčno posredovanje prepoznala pogumna dejanja zaposlenih, z bronastim znakom pa se zahvalila za enkratno dejanje šestim zaposlenim za požrtvovalno in uspešno opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči.