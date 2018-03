Pred šestimi leti si nihče ni mislil, da bodo turisti hodili v Ljubljano zaradi istega razloga, kot gredo v maroški Marakeš – da bi obedovali na tržnici ulične prehrane. Na Pogačarjevem trgu v Ljubljani sicer ni plešočih kač in pripovedovalcev arabskih zgodb, so pa zato vsi, ki ta trenutek nekaj pomenijo v slovenski ulični gastronomiji. Tako kar zadeva ponudnike hrane kot tiste, ki z veseljem sedijo na stopnicah pred stojnicami in s papirnatih krožnikov jedo najrazličnejšo hrano.

Mnogim se zdi dogajanje na Odprti kuhni preprosto prenagneteno, da bi lahko v miru pojedli vrhunsko ulično hrano kje v bližini prepolnih smetnjakov. Ali pa se jim zdi predrago, da kos potice ali zajemalko praženca plačajo dva evra, ali pa preveč turistično, da bi bilo domačinom še prijazno. Roko na srce: spletni vodniki obiskovalce prestolnice opozarjajo, naj svoj obisk načrtujejo tako, da bodo v mestu v petek, da se bodo lahko udeležili te gurmanske atrakcije. Nekateri turisti tam pojedo zajtrk, kosilo in večerjo.

Še vedno se najdejo tudi Ljubljančani, ki jim je petkov obisk Odprte kuhne kljub neznosni gneči tedenska obveza. Tako kot so različni okusi v hrani, so različne tudi preference do načina prehranjevanja in druženja. »Odprta kuhna je fenomenalen dogodek, ki iz Pogačarjevega trga naredi pravi trefpunkt. Izjemno mi je všeč, da tu nikoli ni nobenega cirkusa, temveč samo prijetno druženje, ob katerem lahko pokusiš veliko različnih kulinarik,« meni sommelierka Mira Šemić, ki skrbi tudi za izdajo slovenskega gastrovodnika Gault & Millau.

Letos več slaščic in sladoled Za letos organizatorji napovedujejo še pestrejšo ponudbo, saj bo hrano kuhalo petnajst novih ponudnikov, še zlasti bo okrepljena ponudba slaščic in v poletnem času vrhunskega sladoleda najbolj znanih ljubljanskih sladoledarn Fétiche in Gelateria Romantika. Poleg že ustaljenih tržničnih kuharjev se bodo letos pridružili še kuharji iz Restavracije Brodo, Domačije Lisjak 1956, Gostilne Maribor, Gostilne Pr Čop, Gostilne Pri Boštjanu, Gostilne Zorko, Hiše Krasna, Majmuna, Bistroja Osha Asian, Pinserije Rustika, Posestva Trnulja, Restavracije Tabor, Tabay Brothers ter Vino & Ribe, vračata pa se tudi Dnevni bar Pr' Mrtinet in Gostilna Na gradu. Skupaj z novinci se tako število ponudnikov hrane in pijače bliža številki 80. »Povsem noro je, kako se razvija kulinarična scena v Sloveniji, zato pomanjkanja izbire res ni na našem jedilnem listu,« je bil pred odprtjem zadovoljen Lior Kochavy, skupaj s soprogo Almo ustanovitelj projekta. Odprta kuhna bo nadaljevala lani z obiskom Massima Botture začeti projekt boja proti velikim količinam zavržene hrane. »Ob koncu vsakega dogodka bomo tudi letos zbrali preostalo hrano in jo s pomočjo Slovenske filantropije podarili ljudem v stiski,« je poudarila Alma Kochavy.