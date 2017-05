Vonji, okusi in trume ljudi, ki se vsak sončni petek drenjajo med stojnicami, so recept za zelo uspešen poslovni model, ki se je v zadnjih štirih letih iz Ljubljane v nekoliko manjšem obsegu razširil še v Celje, Koper in Novo Gorico.

Kochavy: Poslovnega modela ne razkrivamo

Poslovni model je iznašel Izraelec Lior Kochavy. »Uspešnost Odprte kuhne merimo v več parametrih in prvo mesto si zagotovo delita zadovoljstvo obiskovalcev in ponudnikov, s katerimi sodelujemo,« razlaga direktor Odprte kuhne. »Finančna plat je seveda tudi pomembna, saj nam omogoča, da živimo in delamo naprej in z dosedanjimi rezultati smo zadovoljni, vendar poslovnega modela, ki je plod dela našega družinskega podjetja, ne razkrivamo,« je neomajen. Tudi sam priznava, da je golo dejstvo, da na Odprti kuhni v Ljubljani vsakokrat sodeluje več kot 50 gostincev, skupno pa 80, saj se tedensko menjajo, dokaz, da je poslovni model dobro zasnovan. Četudi je zrasel iz improvizacije. »Ob zagonu projekta pred štirimi leti si nihče razen nas ni prav dobro predstavljal, kaj imamo v mislih, zato je bilo tedaj potrebnega več dela ob predstavljanju naše ideje ponudnikom. Ključna kriterija, ki se ju držimo že od začetka, sta raznolikost in kakovost. Na Odprti kuhni tako ni dveh enakih jedi, temveč pestra, kakovostna in sezonska hrana. Dogovori s ponudniki potekajo ves čas in da, včasih moramo koga zavrniti,« je razložil Kochavy.

Eden od hitov Odprte kuhne so zagotovo že omenjena svinjska rebrca Starega piskra. »Prodamo nekaj sto porcij na sončen petek,« pove Aljaž Žilnik, direktor Starega piskra, a o konkretnih številkah tudi on ne želi govoriti. Za rebrca denimo računajo 7 evrov, 10 evrov pa za stejk s prilogo. Kolikšni so ob tem stroški najema stojnice, ni želel razkriti. »Lahko pa zatrdim, da organizator ni oderuški in da shajamo z višino njegovih stroškov ob izvrstno izpeljani organizaciji,« je dodal Žilnik.