Medtem so lani prodali le 1,2 milijarde klasičnih sendvičev v bageti. Še leta 2016 so v državi, ki je znana po svoji kulinariki, prodali skoraj enako število znamenitih sendvičev in vedno bolj priljubljenih burgerjev.

Čeprav burgerji veljajo za hitro prehrano, pa so jih restavracije s hitro prehrano prodale le 30 odstotkov. Preostale so prodali v restavracijah s polno postrežbo, kjer so burgerji običajno narejeni iz lokalnih in svežih sestavin.

»Že tri leta govorimo o noriji na burgerje. Letos ne vemo, kako opisati ta fenomen, je pa popolnoma noro,« je za AFP dejal direktor gastronomskega podjetja Gira Conseil Bernard Boutboul.

Lani so tako prodali devet odstotkov več burgerjev v primerjavi z letom 2016.