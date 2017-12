Ko so oktobra na Pogačarjevem trgu pripravili že deveto izvedbo priljubljenega festivala piva in burgerjev, je bil prostor med Plečnikovimi arkadami in ljubljansko katedralo premajhen za vse ljubitelje piva in predvsem vse bolj domišljeno napolnjenih bombic z mesom in prilogami. Ob pogledu na prepoln trg bi se marsikateremu neobveščenemu mimoidočemu zazdelo, da gre za eno redkih priložnosti, ko lahko v prestolnici okusijo burgerje.

A že dolgo ni tako. Mesto je namreč v zadnjih letih postalo prava promenada burgerjev, ponudniki pa med seboj tekmujejo, kdo bo ponudil okusnejšega. Zato smo obiskali šest lokalov, v katerih je zvezda jedilnega lista prav burger, predstavili njihove zgodbe in bralce povabili, da med njimi izberete po vašem mnenju najboljšega. Na prvo mesto ste uvrstili Lars&Sven Burgers, sledita mu Hood Burger in Hot Horse. Za trojico na zmagovalnih stopničkah so se zvrstili Pop's Place, Kralj žara Steak&Smoke House ter Sorbara Steak House.

Stalni gostje tudi iz tujine Čeprav je bila včeraj dopoldne ura primernejša za zajtrk kot za burger, je bil lokal Lars&Sven Burgers na Rudniku že precej poln. Sočno meso in hrustljavi krompirček, prijazna postrežba, prijetno ozračje ter pestra izbira burgerjev in piva so prednosti, zaradi katerih so se burgerji iz nakupovalnega središča ob Jurčkovi cesti (še en lokal pa imajo v Šiški) uvrstili na vrh seznama, pravijo obiskovalci Lars&Sven Burgerja. »Če naročiš srednje pečenega, takega tudi dobiš,« se denimo glasi ena od pohval. Nekaj njihovih rednih gostov je celo iz sosednje Hrvaške, ki takrat, ko prečkajo Slovenijo, obvezno z avtoceste zavijejo na burger. »Mnenja naših strank so pomembna. Komunikacija z njimi vse bolj poteka po spletu, zato tudi skrbimo za svoj spletni videz. Trudimo se, da nobeno vprašanje na spletu ne ostane neodgovorjeno,« pove lastnik Lars&Sven Burgerja Primož Novak, ki uspešno burgersko zgodbo piše skupaj z nekdanjim sošolcem in solastnikom Simonom Ceglarjem. »Simon je kuhal, jaz pa preizkušal,« je nedavno nekoliko v šali, nekoliko zares začetek sodelovanja opisal Novak. Zdaj je tega »preizkušanja« nekoliko manj. »Pravzaprav v našem lokalu pojem zelo malo burgerjev. Priložnost, da pojem burger, raje prihranim za degustiranje v drugih lokalih,« pravi Novak in ob tem prizna, da je zato delček službe vedno z njim, tudi takrat, ko je na dopustu. »Ves čas spremljamo kulinarične smernice, ne samo v Sloveniji, ampak tudi v tujini. Pred časom smo bili na primer v Ameriki in seveda sem bil pozoren, kakšni so zdaj trendi v meki hamburgerjev. Tudi otroci so navajeni, da v tujini pokusijo hrano in jo znajo oceniti.« Prav po njegovih sinovih Larsu in Svenu so lokal in njihova najslavnejša burgerja dobili ime.