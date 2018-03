Vsaj takšen je bil verjetno načrt McDonald'sa, ki je imel te dni akcijo, v kateri je ob nakupu izbranih burgerjev ponujal zgoščenko z glasbo skupine Bijelo dugme. »Veš kaj dobro zveni? CD legendarne skupine Bijelo Dugme, medtem ko uživaš v svojem najboljšem burgerju. Naroči veliki promocijski menu Generous Jack, Juicy Jane, Bacon Rosti ali Mama Mia in poleg slastnega menija bo tvoj tudi CD. Pohiti, število CD-jev je omejeno,« so zapisali na facebooku, ne meneč se za slovnične napake, zraven pa dodali fotografijo s štirimi burgerji in zgoščenko Ko ne poludi taj nije normalan, na katerem je fotografija Bregovića, ki se zaliva s šampanjcem, in McDonald'sovim logotipom.

Bregović na fotografiji res deluje malo nor, nora pa je tudi ponudba, zaradi katere bomo ob glasbi Bijelega dugma od zdaj vedno pomislili na hitro prehrano.