Urad visokega komisarja Združenih narodov za človekove pravice v poročilu opozarja, da imajo izredne razmere, ki so jih v Turčiji uvedli po spodletelem udaru in večkrat podaljšali, dramatične posledice. Po navedbah poročila, ki zajema celotno lansko leto, je zaradi posebnih pooblastil oblasti po spodletelem državnem udaru prišlo do »stalne erozije vladavine prava in zmanjšanja človekovih pravic«.

»Rutinsko podaljševanje izrednega stanja v Turčiji je vodilo v obsežne kršitve človekovih pravic več sto tisoč ljudi,« piše v poročilu. ZN ob tem poudarjajo, da je, kot kaže, uporaba izrednih pooblastil namenjena utišanju kakršne koli kritike ali upora proti vladi. Visoki komisar ZN za človekove pravice je ugotovitve Zeid Raad al Husein v poročilu označil za skrb zbujajoče in nezaslišane. »Številke so pretresljive: V 18 mesecih izrednih razmer je bilo aretiranih skoraj 160.000 ljudi,« je zapisal v sporočilu za javnost. Omenil je še odpustitev 152.000 zaposlenih v javni upravi, aretacije novinarjev, ukinitev medijev in blokiranje spletnih strani.

Poročilo navaja, da je bilo po spodletelem udaru aretiranih okoli 300 novinarjev, ki da so v svojih člankih upravičevali terorizem. Lani so v Turčiji tudi blokirali več satelitskih programov ter kakih 100.000 spletnih strani, med njimi tudi prokurdske. ZN so tudi zabeležili mučenje ljudi v priporu, med drugim pretepanje, grožnje s spolnimi napadi ali spolne napade, elektrošoke in nadzorovano utapljanje.

Med najbolj skrb zbujajočimi ugotovitvami poročila pa je po besedah visokega komisarja za človekove pravice, da so turške oblasti pridržale okoli sto nosečnic ali žensk, ki so pred kratkim rodile, večinoma zaradi »družabništva« s soprogi, osumljenimi sodelovanja s teroristi. »Nekatere so priprli skupaj z otroki, druge so od njih na silo ločili. To je preprosto nezaslišano, skrajno kruto in vsekakor nima nič opraviti z zagotavljanjem večje varnosti v državi,« je poudaril. Poročilo poziva Turčijo, naj »ustrezno konča izredne razmere ter ponovno vzpostavi normalno delovanje institucij ter vladavino prava«. Ankara je do poročila pričakovano kritična.

Evropsko sodišče razsodilo proti Turčiji zaradi pripora novinarjev

Tudi Evropsko sodišče za človekove pravice je razsodilo proti Turčiji zaradi nezakonitega pripora dveh uglednih turških novinarjev. Kot so danes sporočili s sodišča v Strasbourgu, so turške oblasti ravnale nezakonito, ker so Sahina Alpaya in Mehmeta Altana zadržale v priporu, čeprav je ustavno sodišče odredilo njuno izpustitev. Po navedbah tiskovne predstavnice sodišča, ki jo povzema nemška tiskovna agencija dpa, je to prva uspela tožba turških novinarjev, ki so jih zaprli po spodletelem državnem udaru leta 2016. Turčija jima mora plačati po 21.500 evrov odškodnine, je odločilo sodišče v Strasbourgu. Evropsko sodišče za človekove pravice je odločilo tudi, da je Turčija s kazenskim pregonom novinarjev kršila njuno svobodo misli ter pravici do svobode in varnosti. Kot so še zapisali, kritike vlade ne bi smeli obravnavati kot podpore terorizmu.

Novinarja so priprli pred dvema letoma po spodletelem državnem udaru in ju obtožili povezanosti s terorističnimi skupinami. Oba novinarja ter tretji Turhan Günay, ki so ga izpustiti že prej, so na ustavno sodišče vložili pritožbo, da so bile kršene njihove temeljne pravice in da so posegli v pravico svobode medijev. Turško ustavno sodišče je januarja ukazalo njuno izpustitev, ker je ugotovilo, da so jima kršili pravice. 73-letnega Alpaya, nekdanjega sodelavca danes že ukinjenega časnika Zaman, so sicer že izpustili iz zapora in je v hišnem priporu. Altan, ki je na televiziji vodil razpravo o političnem programu, je medtem še vedno za zapahi. 7. februarja je bil 65-letnik obsojen na dosmrtno ječo.