Sodišče je izpustitev Sika in Sabuncuja, ki sta bila v priporu od leta 2016, odredilo po celodnevni obravnavi, ki je potekala v istanbulskem zaporu Silivri. Naslednja obravnava bo prihodnji teden.

Novinarji in člani uprave Cumhuriyeta so obtoženi, da so prek tiska javno podpirali Kurdsko delavsko stranko (PKK), skrajno levo Revolucionarno ljudsko osvobodilno fronto in gibanje klerika Fethullaha Gülena, ki so po mnenju turških oblasti teroristične organizacije. V primeru obsodbe jim grozi vsakemu do 43 let zapora. Njihovi zagovorniki vztrajajo, da je bil časnik do vseh treh organizacij vedno kritičen.