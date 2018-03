Pripadniki Hizmetovega gibanja klerika Fethullaha Gülena, ki so po spodletelem vojaškem udaru v Turčiji v Sloveniji zaprosili za azil, so začeli vlagati tožbe zaradi zavrnjenih prošenj. Kot smo že poročali, jim slovenske oblasti niso verjele, da so ogroženi ob vrnitvi v Turčijo.

»Odločba ministrstva za notranje zadeve po mnenju prosilca in mojem mnenju kot mnenju njegove pooblaščenke ni upoštevala vseh dejstev in dokazov, ki so bili predloženi s strani prosilca glede njegove ogroženosti v Turčiji. Na to se bo v tožbi opozorilo, saj je od celovite ugotovitve dejanskega stanja odvisna materialnopravna odločitev,« je povedala Nana Weber, odvetnica enega od prosilcev, ki je na odločitev čakal 17 mesecev, in še neke druge turške družine, ki ji je bil iz podobnih razlogov zavrnjen azil.

Odvetnica Bulogova: Dokazi so bili prezrti

Tudi druga turška družina prosilca, ki ji slovenske oblasti niso odobrile ne azila ne začasne zaščite, je zaradi negativne odločbe sprožila upravni spor in vložila tožbo. Prošnja je bila njemu, njegovi ženi in poldrugo leto staremu sinu zavrnjena iz podobnih razlogov – tudi oni naj ne bi v zadostni meri dokazali, da bi bili kot pripadniki Hizmetovega gibanja ob vrnitvi v Turčijo ogroženi. Odločbo so dočakali po skoraj šestnajstih mesecih. »Prav vsi roki po zakonu o mednarodni zaščiti so bili prekoračeni. Postopki so izjemno dolgotrajni, lahko si predstavljate, kaj to psihološko pomeni za te ljudi. To je popolnoma nedopustno,« pravi odvetnica turške družine Dina Bulog.

Kot največjo težavo v zavrnjeni prošnji za azil Bulogova izpostavlja selektivno prevajanje predložene dokumentacije. »To ni samo problem moje stranke, gre za širši problem, ki ga opažam tudi v primerih drugih prosilcev za azil, ki jih zastopam kot svetovalka za begunce. Uradne osebe, ki vodijo postopke po zakonu o mednarodni zaščiti, predložene dokumentacije ne prevajajo v celoti, temveč le delno. Prevajajo samo tisto, kar se njim zdi pomembno, prevodi so torej v celoti selektivni.« Kot opozarja Bulogova, zakonodaja te problematike ne ureja dovolj natančno navkljub zahtevam, ki jih nalagajo direktive Evropske unije. »Gre za pravno praznino in po mojem mnenju je to protiustavno, ker se s tem omogoča ustvarjanje procesne resničnosti.«

Ob teh postopkovnih pomanjkljivostih Bulogova opozarja, da njeni stranki ni bilo dano, da bi pojasnila predložena dokazila, da je v kazenskem postopku. »Enostavno ji je bila odvzeta pravica do izjave, kar je ena temeljnih procesnih pravic. Zelo redko se zgodi, da bi stranke razpolagale s tako neposrednimi in konkretnimi dokazi o političnem preganjanju, kot se je zgodilo tukaj. Zato me toliko bolj preseneča, s kakšno lahkoto so bili ti ključni dokazi prezrti in celo ocenjeni kot neverodostojni. V celoti je šlo za enostransko tolmačenje dokazov,« je prepričana Bulogova.