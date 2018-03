Na novinarski konferenci je bila skupaj z Regino Simmons, ki je Seagala že januarja obtožila spolnega napada leta 1995, ko je bila stara 18 let. Pred njo ga je obtožila tudi igralka Jenny McCarthy, pa tudi igralka Portia de Rossi.

Seagal, ki v svojih filmih ponavadi kot za šalo premlati po 20 nasprotnikov, se je glede na obtožbe na ženske spravljal najraje med avdicijami. Mlade nadobudne igralke, kot je bila 17-letna Dadisova, doslej niso upale priti z zgodbo na dan, ker so se bale za kariero, izbruh škandala s Harveyjem Weinsteinom pa je pravila igre spremenil.

Dadisova je dejala, da jo je Seagal povabil na avdicijo v svojo hotelsko sobo, njena mama pa ji je zabičala, naj vzame s seboj prijateljico, ker se ji zdi zadeva sumljiva. Dadisova je potem šla sama v sobo, kjer sta bila Seagal in varnostnik.

Rinil ji je roke v kopalke

Seagal ji je naročil, naj se sleče do kopalk in paradira pred njim, nato pa ji je razložil, da avdicija zahteva, da ugotovita, ali bosta dobra pred kamero. Nato ji je začel riniti roke pod kopalke zgoraj in spodaj. Mladoletnica je takrat pobegnila iz sobe in končala igralsko kariero, na novinarski konferenci pa je povedala, da ima še danes težave z depresijo, moškim pa težko zaupa. Danes 33-letnica dokončuje doktorat iz nevroloških znanosti.

Odvetnik Stevena Seagala Anthony Falangetti je odločno zavrnil vse obtožbe kot povsem izmišljene in brez trohice kredibilnosti. Dadisova je napad prijavila tudi policiji, ki je v postopku preverjanja dejstev pred morebitnim začetkom preiskave.