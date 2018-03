Zakon o potovanjih na Tajvan dovoljuje neomejena potovanja ameriškim in tajvanskim uradnikom na Tajvan oziroma v ZDA. Kot so sporočili iz Bele hiše, zakon »vzpodbuja obiske med ameriškimi in tajvanskimi uradniki na vseh ravneh«, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ameriški predstavniki sicer že sedaj potujejo na Tajvan, tajvanski uradniki pa občasno obiščejo Belo hišo, vendar srečanj običajno ne izpostavljajo, da ne bi ujezili Pekinga.

Ohranjeni trgovinski odnosi in prodaja orožja ZDA so uradne stike s Tajvanom prekinile leta 1979 v prid odnosom s Pekingom. Washington je od takrat naprej spoštoval stališče Kitajske, da je Tajvan del njenega ozemlja. S Tajvanom pa je ohranil trgovinske odnose in mu prodaja orožje. Iz Bele hiše so še sporočili, da bi zakon, ki so ga v kongresu soglasno podprli, danes stopil v veljavo tudi brez Trumpovega podpisa.