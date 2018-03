Trump je naravnost besen na Sessionsa, ker se je ta izločil iz vseh zadev glede preiskave ruskega vpletanja v ameriške predsedniške volitve leta 2016 in ga je doslej že večkrat poskušal prisiliti v odstop. Odpustiti ga doslej ni upal, ker je iz senata dobil sporočilo, da bodo hude težave s potrditvijo naslednika.

Trumpu Sessions, ki uspešno izvaja njegovo protiimigracijsko politiko, ne gre toliko v nos, kot mu gre posebni tožilec Robert Mueller, ki vodi kazensko preiskavo. Moti ga to, da Sessions Muellerja ne more odpustiti, ker se je iz ruskih afer izločil, ker je tudi sam vpleten v zavajanje glede srečanj z Rusi pred volitvami.

Muellerja, ki počasi stiska zanko okrog Trumpovih ljudi, in preiskuje tudi predsednikove posle z Rusi, lahko odpusti le Sessionsov namestnik Rod Rosenstein. Trump nanj ne more računati, ker je bil Rosenstein tisti, ki je imenoval Muellerja za preiskavo ruske afere, ko je Trump lani maja odpustil direktorja FBI Jamesa Comeyja.

Namesto Sessionsa Scott Pruit? Vanity Fair sedaj poroča, da naj bi si se Trump sedaj domislil, da bi Sessionsa vseeno odpustil in na njegov položaj predlagal šefa agencije za zaščito okolja Scotta Pruita. Ker je že šel skozi senatno potrditev in je nekdanji pravosodni minister Oklahome, bi lahko po Trumpovem mnenju šel skozi nominacijski proces. Tisti, ki jih res skrbi zaščita okolja v ZDA, bi bili Trumpove poteze najbolj veseli, saj Pruitt na položaju dela vse, kar lahko v korist industrije in v škodo okolja. Dokler bo še na položaju, namerava Sessions v kratkem odpustiti namestnika direktorja FBI Jeffa McCaba. Profesionalnega policista Trump ne mara, ker je njegova soproga demokratka in sumi, da je kot Comeyjev prijatelj vpleten v domnevne nečedne posle vladnih uslužbencev proti njemu osebno. McCabe se je januarja letos sam izločil iz igre in odšel na dopust ter čaka upokojitev, do katere bo prišlo v nedeljo. To bi pomenilo, da se lahko upokoji z vsemi ugodnostmi, vendar naj bi Sessions naklepal, da ga odpusti pred tem.

Imenovanje Pompea zadovoljila republikance Drugega razloga, kot je maščevanje za premajhno lojalnost Trumpu, ni, čeprav se bo Sessions poskušal sklicevati na poročilo notranjega inšpektorja ministrstva, ki je ugotovil, da McCabe ni samoiniciativno sproti priznal vseh stikov, ki jih je imel z mediji leta 2016, dokler ga o tem niso vprašali. Ta usluga Trumpu Sessionsa sicer najverjetneje ne bo rešila. Trump je v zaletu, saj se svet ni končal, ko je v ponedeljek po twitterju odpustil zunanjega ministra ZDA Rexa Tillersona in na njegov položaj predlagal direktorja Cie Mika Pompena, kar so republikanci v senatu dobro sprejeli. Med drugim zaradi tega, ker je bil Tillerson na položaju povsem odveč, saj ga Trump ni poslušal ali kakorkoli upošteval. Naslednji na Trumpovi muhi je minister za veterane David Shulkin, ki se je zapletel v vojno z drugimi političnimi nameščenci ministrstva zaradi nameravane privatizacije zdravstvenega varstva veteranov. Ministrstvo naj bi bilo v razsulu, reforme so zastale, o Shulkinu pa prihaja v medije, da nenamensko zase porablja proračunski denar. To je sicer v Trumpovi vladi, ki jo je sam označil za zbor najboljših in najbolj pametnih vseh časov, neke vrste epidemija. Zaradi tega je letel nekdanji minister za zdravstvo Tom Price, minister za stanovanja Ben Carson si obnavlja pisarno za 30.000 dolarjev, obenem pa ukinja sredstva za podporo revnim družinam, drage zasebne polete pa si pogosto privoščita tudi Pruitt in ministrica za šolstvo Betsy DeVos.