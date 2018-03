Do redne polne pokojnine bi bil po 21 letih dela v FBI upravičen v nedeljo, ko bo dopolnil 50 let in poteza ministra, ki je v nemilosti pri Trumpu, je bila pričakovana.

Uradno ga je odpustil, ker je generalni inšpektor ministrstva skupaj z disciplinskim uradom FBI ugotovil, da je McCabe pooblastil dva agenta FBI za izjavo časopisu Wall Street Journal leta 2016 o preiskavi proti demokratski predsedniški kandidatki Hillary Clinton.

Sessions bi ga lahko zaradi tega odpustil že prej, ne pa »tik pred 12« in McCabovi kolegi so prepričani, da gre za nizkotno politično potezo, s katero se želi Sessions prikupiti Trumpu, ki je na ministra jezen in se ga želi znebiti že več kot leto dni, ker se je izločil iz preiskave ruskega vpletanja v ameriške volitve.

McCabe je bil nekaj časa vršilec dolžnosti direktorja FBI, potem ko je Trump maja lani odpustil Jamesa Comeyja in preden je bil potrjen novi direktor Christopher Wray.

Trump je v tistem času izvedel, da je McCabova soproga neuspešno kandidirala za položaj v državnem kongresu Virginije kot demokratka in je celo dobila nekaj denarja za kampanjo od takratnega demokratskega guvernerja Terryja McAuliffa, sicer dobrega prijatelja Clintonovih.

Trump je na enem od sestankov izražal nezadovoljstvo nad ženo in njeno politiko ter McCaba vprašal, za koga je volil novembra 2016. Odgovora ni dobil in je postal prepričan, da McCabe dela proti njegovim interesom skupaj s Comeyjem, za kar sicer ni predstavil nobenih dokazov.

Od takrat naprej je Trump McCaba večkrat zmerjal na twitterju, McCabe pa je januarja letos s položaja namestnika direktorja FBI odstopil, da bi v miru dočakal upokojitev.