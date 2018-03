Po republikancih s preiskovalnim poročilom ruske afere tudi kongresni demokrati

Demokratski člani odbora za obveščevalne zadeve predstavniškega doma ameriškega kongresa so v torek napovedali objavo svojega poročila o preiskavi ruskega vpletanja v ameriške predsedniške volitve leta 2016. Demokrati so poročilo napovedali potem, ko so republikanci v ponedeljek sklenili, da ni dokazov o povezavah med Trumpovo kampanjo in Rusi.