V Sindikatu delavcev v zdravstveni negi Slovenije in Sindikatu zdravstva in socialnega varstva Slovenije se bodo tako na vlado obrnili s pisno pobudo, da v ponedeljek nadaljujejo pogajanja.

Kot je dejala predsednica sindikata zdravstvene nege Jelka Mlakar, so bila tako ali tako za ponedeljek predvidena pogajanja, ki bi bila po njihovi oceni zaključna. Pri tem se je Mlakarjeva pridružila stališču skupine sindikatov pod vodstvom Jakoba Počivavška, da bo vlada takrat dejansko še imela polna pooblastila. »Mi smo optimisti, čeprav je ta scenarij pravno-formalno skoraj nemogoč,« je dejal predsednik sindikata zdravstva in socialnega varstva Zvonko Vukadinovič. A »ker je v naši državi vse mogoče,« ga to ne bi pretirano presenetilo.

Branimr Štrukej ni optimističen

Predsednik KSJS, sicer glavni tajnik Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz), Branimir Štrukelj pa je po drugi strani pojasnil, da bi bili vsi zadovoljni, če bi se pogajanja lahko končala, ker so se na nek način grobo prekinila tik pred zadnjimi dogovori, ki so definitivno bili na mizi. »Mi zgolj nismo toliko optimistični,« je dejal.

Na današnjem sestanku predsedstva KSJS so se po njegovih besedah seznanili z vsemi specifičnimi zahtevami sindikatov iz konfederacije, ki so bili vključeni v pogajalski procesu o stavkovnih zahtevah, in ugotovili, da so bile te njihove zahteve utemeljene in argumentirane. Zato bodo, »ko bomo imeli vlado s polnimi pooblastili, s temi zahtevami tudi nadaljevali«. Pri tem je poudaril, da sindikati v konfederaciji podpirajo drug drugega v teh specifičnih zahtevah.