Samozadovoljstvo potencialnih storilcev na nobenem sodišču ne bi bilo zadostni dokaz za krivdo, a zunanji minister Boris Johnson, ki je trenutno glavni razlagalec vladinih ukrepov proti Rusiji, pravi ravno to. Samozadovoljstvo in sarkazem Rusije sta zanj dokaza, da je kriva za zastrupitev nekdanjega ruskega dvojnega vohuna Sergeja Skripala in njegove hčerke Julije v angleškem mestu Salisburyju, ki ga je včeraj, šele enajst dni po tem v vsakem primeru predrznem poskusu dvojnega umora, obiskala premierka Theresa May. Po najnovejši neuradni teoriji naj bi odgovorni z živčnim strupom namazali kljuke Skripalovega rdečega beemveja.

Rusija naj gre proč in utihne Johnson pravi, da Britancem kljub izgonu 23 ruskih diplomatov – neprijavljenih vohunov – in drugim ukrepom, ki jih je v sredo v parlamentu sporočila Mayeva, ni treba skrbeti. To po njegovem ni nova hladna vojna. Tudi še zeleni, 41-letni britanski obrambni minister Gavin Williamson se je vključil v besedno vojno z Rusijo, rekoč, da je »to, kar je naredila Rusija v Salisburyju absolutno grozno in nezaslišano«. »Rusija bi morala oditi stran in utihniti,« je pobalinsko odgovoril na vprašanje, kakšne protiukrepe pričakuje od Rusov in za izbor besed požel kritiko celo v lastni stranki. »Problem« obeh, že dolgo ambicioznega Johnsona in hiperambicioznega Williamsona, zadnje mesece je, da med nobenim javnim nastopom ne moreta skriti, da je vsakič, ko odpreta usta, njun glavni cilj zaradi brexita majavi premierski stolček Mayeve. Ta ima trenutno neke vrste brexitski predah, zdaj pa lahko zaradi najnovejšega spora z Rusijo testira svoj položaj in pomen prihodnje nečlanice EU in obljubljene globalne Britanije na podlagi odzivov zavezniških držav, Nata in EU, ki ostajajo omejeni na lepe besede.

Skupna izjava Britanije, Francije, Nemčije in ZDA Med vsemi dosedanjimi izjavami solidarnosti in podpore je britanska vlada najbolj zadovoljna z izjavo, ki je sad premierkinih telefonskih klicev v Pariz, Berlin in Washington, ki pa je očitno napisana v Londonu. »Nam, voditeljem Francije, Nemčije, ZDA in Združenega kraljestva, se gnusi napad na Sergeja in Julijo Skripal v Salisburyju, ki se je zgodil 4. marca 2018… Uporaba vojaškega živčnega plina, razvitega v Rusiji, je prva napadalna uporaba živčnega strupa v Evropi po drugi svetovni vojni… Britanija je izčrpno seznanila svoje zaveznike, da je zelo verjetno za ta napad odgovorna Rusija. Delimo britansko oceno, da ni druge verjetne alternativne razlage,« so ključni deli te skupne izjave, ki pa ne vsebuje nobenih skupnih ukrepov ali napovedi skupnih ukrepov in se končuje z miroljubnim pozivom Rusiji, naj izpolnjuje svoje odgovornosti članice varnostnega sveta pri vzdrževanju mednarodnega miru in varnosti. Britanska konservativna vlada je morala pričakovati več, čeprav tega ne priznava.

Domači obračuni Britanski desničarski tisk se je medtem spravil na vodjo laburistične opozicije Jeremyja Corbyna, ki ga razglaša za lakaja Kremlja, Putinovo lutko, nedomoljuba in podobno, ker za zastrupitev Sergeja in Julije Skripala ni obtožil neposredno Rusije in Putina, ampak dejal, da sicer vse kaže na to, da je odgovorna Rusija, želi pa pred obtoževanjem videti dokaze. Teh še ni. Vseeno so desničarski prokonservativni komentatorji spor z Rusijo, ki vse preveč služi domačim političnim ambicijam in obračunavanjem, izkoristili za ugotovitev, da je Corbynov odziv razkril, kako nevarno bi bilo, če bi postal britanski premier.

Rusi še zanikajo Rusko veleposlaništvo se je na ukrepe proti Rusiji, ki še vedno zanika vpletenost, odzvalo s tvitom, ki vsebuje fotografijo termometra v ledu in snegu, na katerem je živo srebro na minus 23 stopinj Celzija, s pripisom, da so se odnosi med državama spustili na to temperaturo in da se Rusi ne bojijo mraza. Rusko zunanje ministrstvo trdi, da so obtožbe premierke Mayeve nore, veteranski zunanji minister Sergej Lavrov pa je napovedal izgon britanskih diplomatov in zavrnil britanske obtožbe kot absolutno neotesane.