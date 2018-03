Nekdanji dvojni vohun, polkovnik ruske vojaške obveščevalne službe Sergej Skripal, in njegova hči Julija, ki so ju pred dobrim tednom našli nezavestna na klopi parka v angleškem mestu Salisbury, sta bila zastrupljena z vojaškim živčnim plinom, ki ga je razvila ruska vojska, je britanskim poslancem danes sporočila premierka Theresa May.

Preiskovalci so po njenih besedah ugotovili, da gre za enega od živčnih plinov iz skupine novičok. Vlada pa je ocenila, da je »za napad zelo verjetno odgovorna Rusija«, je dejala Mayeva. Zunanji minister Boris Johnson je po njenih besedah poklical ruskega veleposlanika na zunanje ministrstvo, da bi ga vprašal, ali gre za »neposredno akcijo ruske države« ali za posledico tega, da ta »izgublja nadzor nad zalogami svojih živčnih plinov«. Johnson je, tako Mayeva, od ruskega veleposlanika zahteval, da do četrtka medvladni Organizaciji za prepoved kemičnega orožja (OPCW) priskrbi »popolno in celovito poročilo o programu novičok«. Mayeva je v parlamentu dejala, da mora biti Britanija pripravljena na sprejem veliko obsežnejših ukrepov, kajti »če z ruske strani ne bo verodostojnega odgovora, bomo presodili, da gre pri tej akciji za nezakonito uporabo sile ruske države proti Združenemu kraljestvu,« je dejala.

Skripal in hčerka še v kritičnem stanju, a stabilna

Šestinšestdesetletni nekdanji ruski dvojni vohun in njegova 33-letna hči sta še vedno v komi oziroma v kritičnem, a stabilnem zdravstvenem stanju. Policist Nick Bailes, ki jima je prvi prihitel na pomoč, je že več dni pri zavesti in se pogovarja s svojci, vendar je njegovo zdravstveno stanje še vedno resno.

Zastrupitev Skripala je v Britaniji sprožila razpravo o tem, kaj bi imela od tega Moskva in Putin osebno (zgodilo se je dva tedna pred predsedniškimi volitvami), in kaj lahko Britanija, v ruskih očeh precej brezzoba nekdanja velika sila, naredi, če bi se res izkazalo, da je za zastrupitev v takšni ali drugačni obliki kriva ruska država, ki to vztrajno zanika. Na Otoku, posebno v samem Salisburyju, kjer že teden dni mrgoli policije in zadnje dni tudi vojske v zaščitnih oblačilih, pa poteka tudi žolčna razprava o tem, zakaj so lokalno prebivalstvo šele v nedeljo opozorili, da tudi drugim potencialno grozijo zdravstvene težave, posebno tistim, ki so bili v bližini Skripalovih. Lokalno prebivalstvo se ne počuti ravno varno ob novicah, kot je ta, da restavracije in puba, ki sta ga prejšnjo nedeljo obiskala Sergej in Julija Skripal, ne bodo odprli še več tednov, in da so odstranili in uničili vse, česar bi se lahko dotaknila. Najbolj ogrožene se počuti kakih petsto ljudi, ki so bili v restavraciji in pubu tik po obisku Skripala in njegove hčere. Zdravstvena svetovalka vlade jih je pozvala, naj operejo oblačila, ki so jih imeli na sebi, in z mokrimi robčki očistijo vse, kar so imeli takrat pri sebi, od telefonov do nakita. V restavraciji in pubu so namreč našli sledove živčnega plina, ki bi po njenih besedah lahko povzročali zdravstvene težave, če bi jim bili izpostavljeni več tednov ali mesecev.