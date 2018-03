Stavkovni val brez sistemskih rešitev

Stavkovni val v javnem sektorju, ki smo mu priča v zadnjih tednih, opozarja na več pomembnih problemov, ki so že dlje časa prisotni na področju urejanja plačne politike in institucij trga dela. Pri tem mislimo predvsem na slabosti v sistemu plač v javnem sektorju in na pomanjkljivosti v pogajanjih o plačah v zasebnem sektorju. Oboje je seveda nujno povezati z makroekonomskimi kazalci razvoja, ki so bistveni dejavnik določanja višine mase plač v majhnem odprtem gospodarstvu. Rast produktivnosti dela, izkoriščenost proizvodnih kapacitet, stopnja zaposlenosti in prilagodljivost institucij trga dela zunanjim šokom vplivajo na manevrski prostor za pogajanja o spremembi kolektivnih pogodb in povišanju plač v zasebnem in javnem sektorju.