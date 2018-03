A to so stare obrtne veščine, za katere so se naši dedje in babice pridušali, da jih ne potrebujejo, ker znajo vse popraviti sami. Medtem se je obseg predmetov, ki so se pripodili v našo vsakdanjo rabo, neverjetno razširil. Med njimi so na prvem mestu najrazličnejši aparati, najštevilčnejši v kuhinji, dnevni sobi in pri prevažanju. Bele tehnike je toliko, da se vam naredi črno pred očmi.

En mešalec? Kje pa, saj potrebujete enega za smutije, enega za mešanje testa in krem, in še enega za mešanje in mletje kar povprek. Televizija ni več zgolj televizija, je tudi radio,